Gre-Nal que vale muito

Mais do que o Gauchão de 2025 , o que começa a ser decidido neste sábado é parte da história do futebol do RS. O Grêmio tem, pela primeira vez, a chance de igualar uma das marcas que mais orgulham o Inter. O título para os tricolores vale o octa que só os colorados têm . A série atual é mais uma das tantas que caracterizam nosso Estadual. Tudo se inicia às 17h45min.

As primeiras soberanias são do Inter. No início dos anos 1940, o RS foi colorado. Foram as épocas de ouro do Rolo Compressor, que conquistou o primeiro Hexa do Estado e iniciou uma vantagem vermelha no clássico que dura até hoje. Tesourinha, Carlitos, Nena, um trio eterno. No início da década seguinte, veio o Tetra por um time que ganharia o óbvio apelido de Rolinho, da dupla Larry e Bodinho, com Chinesinho e Oreco.