Como o Inter chegou até a final do Gauchão: veja gols, números da campanha e principais momentos

Aguirre e Valencia comemoram gol sobre o Caxias. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter chega à final do Gauchão com uma de suas campanhas mais sólidas nos últimos anos. Nas três edições anteriores, o time colorado sequer chegou à final. Desta vez, os comandados de Roger Machado estão na decisão e com uma campanha invicta.

A equipe é a única da elite do futebol brasileiro que marcou em todos os jogos oficiais da temporada. Foram 21 vezes nas 10 partidas em que entrou em campo no Gauchão.

A campanha conta com oito vitórias e dois empates. Os únicos a tirarem ponto do Inter foram o Guarany de Bagé, na estreia, e o Grêmio, no Gre-Nal da primeira fase.

A defesa foi a menos vazada até aqui na competição. Foram cinco gols sofridos. O goleiro Anthoni, o zagueiro Victor Gabriel e o lateral direito Braian Aguirre são os únicos a terem entrado em campo nas 10 partidas disputadas até aqui.

Confira a seguir a campanha colorada

Guarany de Bagé 2x2 Inter

Victor Gabriel marcou o seu primeiro gol com a camisa colorada. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A campanha começou devagar. Empate em 2 a 2 com o Guarany, fora de casa. Alan Patrick, de pênalti, marcou o primeiro gol colorado na campanha. Em seguida, Yan Philippe marcou duas vezes para virar para o Guarany. Victor Gabriel, de cabeça, igualou o placar.

Inter 2x0 Juventude

Borré marcou dois contra o Juventude. Renan Mattos / Agencia RBS

Mesmo sem brilho, o Inter venceu o Juventude por 2 a 0, em jogo pela segunda rodada. Os dois gols da partida foram marcados pelo colombiano Borré. O jogo marcou o retorno de Bernabei à lateral-esquerda, após longa negociação entre a direção colorada e o Celtic.

São José 0x2 Inter

Carbonero deixou o seu na sua estreia. Jefferson Botega / Agencia RBS

Com o Passo D'Areia sem condições para receber o jogo, o Inter enfrentou o São José no Estádio do Vale. Os gols do 2 a 0 foram marcados por Alan Patrick, de pênalti, e um chutaço de Carbonero.

Inter 1x0 Avenida

Bernabei evitou o empate. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O time colorado fez o suficiente para vencer o Avenida por 1 a 0, no Beira-Rio, pela quarta rodada. O gol solitário saiu com Bernabei, aos 16 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Inter abriu quatro de vantagem para o Caxias na classificação do Grupo B e encaminhou a classificação.

Inter 3x0 Brasil de Pelotas

Rogel jogou pouco, mas deixou o seu, Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na quinta rodada veio o placar elástico. O curioso é que o 3 a 0 foi conquistado com time misto. Alguns dos principais jogadores foram poupados. Os gols foram marcados por Rogel, Vitinho, Valencia.

Grêmio 1x1 Inter

Pavon e Bernabei disputam a bola. Mateus Bruxel / Agencia RBS

No Gre-Nal, a sensação que ficou para os colorados é de que o resultado poderia ter sido melhor. O Inter dominou boa parte do jogo, mas saiu atrás no placar. Fernando, de cabeça, marcou o gol que decretou o 1 a 1.

São Luiz 1x3 Inter

Vitinho foi um dos destaques da noite. Max Peixoto / Especial

A vitória em Ijuí garantiu matematicamente o Inter nas semifinais. Mais uma vez o time marcou três vezes. Os gols saíram com Vitinho, Valencia e Wanderson.

Inter 2x0 Monsoon

Bruno Henrique fez o seu primeiro gol no Gauchão. Duda Fortes / Agencia RBS

O estreante no Gauchão se esforçou, mas não parou o time de Roger Machado, no Beira-Rio. Bruno Henrique e Arthur, contra, garantiram ao Inter o 2 a 0 e a melhor campanha da primeira fase, com direito de jogar as semifinais como mandante.

Caxias 0x2 Inter (ida da semifinal)

Vitinho foi decisivo. Porthus Junior / Agencia RBS

Vitinho encaminhou a classificação do Inter à final. Em mais uma tarde de pouca inspiração, mas com a transpiração de sempre, o atacante marcou os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Caxias, no Centenário.

Inter 3x1 Caxias

Valencia fez dois no jogo de volta. Jefferson Botega / Agencia RBS

O time precisou tomar um susto no fim do primeiro tempo, ao levar um gol, para reagir. No segundo tempo, o Inter foi às redes três vezes, com Valencia, com dois gols, e Vitinho, para vencer por 3 a 1.