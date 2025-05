Oito vinícolas brasileiras participam de feira em Miami

O evento ocorre nesta quarta (7) e quinta-feira (8) e a presença é possível graças ao Wines of Brazil, projeto setorial do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).