A quem interessa o fim do mundo?

Por Gabriela Ferreira, consultora em inovação e professora da PUCRS

Mais importante do que discutir se o mundo vai acabar é entender a quem serve o discurso do fim do mundo. A Terra já foi uma bola de fogo, um bloco de gelo e um deserto, e o que mudou ao longo do tempo são as espécies que nela sobrevivem. Esses cenários existiram há milhões de anos e uma das maiores curiosidades dos cientistas é entender como os dinossauros desapareceram do planeta. O motivo, para além da ciência, é tratar de impedir a nossa própria extinção. A teoria mais aceita diz que um meteoro de enormes proporções se chocou contra a Terra, desencadeando o fim de quase todas as espécies desses animais. E eles não morreram soterrados, mas pelas consequências da colisão: uma enorme nuvem de poeira teria barrado a luz solar, o que impediu as plantas de fazerem fotossíntese e, sem alimento, os animais morreram também.

Se sabemos, amparados na ciência, que é possível reverter o quadro catastrófico, por que não o fazemos?

Qualquer semelhança com o atual medo do fim do mundo, considerando enchentes que destroem áreas agrícolas, poluição e queimadas que impedem o acesso da luz solar e, ainda, a redução de água potável — lembrando que o ser humano é 75% água —, não é mera coincidência.

Porém, se sabemos, amparados na ciência, que é possível reverter o quadro catastrófico, por que não o fazemos? Por que, enquanto os cientistas e órgãos multilaterais, como as Nações Unidas, alertam para as consequências do aquecimento global, grandes empresas e bancos estão abandonando seus compromissos climáticos? Existem interesses maiores — e mais imediatistas — do que salvar a humanidade. A empresa de serviços financeiros Morgan Stanley, em estudo recentemente publicado, chama a atenção para o fato de que o mercado global de ar-condicionado, por exemplo, pode crescer 41% nesta década, chegando a US$ 330 bilhões. Além desse, outros podem ser beneficiados com os problemas, desde o setor de segurança, que lucra com a escalada da violência, até os países do norte global, com os financiamentos climáticos.