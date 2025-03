Grêmio e Inter iniciam decisão do Gauchão que vale mais do que 2025

O título para os tricolores vale o octa que só os colorados têm. Colagem de fotos / Lucas Uebel / Grêmio FBPA e Diego Vara / Agencia RBS

Mais do que o Gauchão de 2025, o que começa a ser decidido neste sábado (8), na Arena, é parte da história do futebol do RS. O Grêmio tem, pela primeira vez, a chance de igualar uma das marcas que mais orgulham o Inter. O título para os tricolores vale o octa que só os colorados têm. A série atual é mais uma das tantas que caracterizam nosso Estadual. Tudo se inicia às 17h45min.

Desde a profissionalização do futebol, em 1940, o Gauchão já viveu uma dezena de hegemonias. É, na prática, a teoria da gangorra, cunhada por Lauro Quadros. Na rivalidade gaúcha, quando um está por cima, quase sempre o outro está por baixo. Em um período de 84 anos, 57 foram de sequências de ao menos quatro conquistas, ora de Grêmio, ora de Inter. Elas ilustram momentos, que por vezes ganham apelidos para identificá-los.

As primeiras soberanias são do Inter. No início dos anos 1940, o RS foi colorado. Foram as épocas de ouro do Rolo Compressor, que conquistou o primeiro Hexa do Estado e iniciou uma vantagem vermelha no clássico que dura até hoje. Tesourinha, Carlitos, Nena, um trio eterno. No início da década seguinte, veio o Tetra por um time que ganharia o óbvio apelido de Rolinho, da dupla Larry e Bodinho, com Chinesinho e Oreco.

Veio, então, o Grêmio dos 12 em 13. O Tricolor só não foi 13 vezes campeão seguido, entre 1956 e 1968 porque o Inter ganhou um no meio do caminho. Um Penta e um Hepta, na quebra do recorde colorado. Foguinho comandava um time que teve Gessy, Milton Kuelle, Juarez, João Severiano, e a dupla Airton Pavilhão e Vieira, os recordistas em títulos gaúchos, com 11 medalhas.

O octa colorado

A inauguração do Beira-Rio em 1969 foi o prenúncio do "Inter dos anos 70", apontado por muita gente como o maior time da história colorada. Além de tricampeão brasileiro, conquistou a grande hegemonia (e a marca que a equipe atual defende). O octa envolveu desde a primeira geração, com Gainete, Scala e Claudiomiro, até o de 1976, dono do maior aproveitamento da história do Brasileirão, de Manga, Figueroa, Falcão e Lula. Em comum nas duas equipes, o único cidadão oito vezes campeão gaúcho em sequência: Valdomiro.

— Foi tanto sacrifício para conquistar isso, espero que todos entendam, no Inter, que o campeonato mais importante do ano é esse Gauchão. Só nós temos — disse o eterno camisa 7, em entrevista à RBS TV.

Década de 1980

A próxima sequência vitoriosa foi a do Inter entre 1981 e 1984, mas que acabou ofuscada pelas conquistas nacionais e internacionais do Grêmio no mesmo período. O Colorado mandava no RS enquanto os tricolores, enfim, se aventuravam fora do Estado.

O Grêmio emendou seis conquistas logo depois, em um período em que o Inter esteve perto de voltar a dominar o Brasil. Esses títulos passaram pelos pés de Renato, Lima e Cuca. E pelas mãos de Mazarópi.

Décadas de 1990 e 2000

A década seguinte foi a de menor hegemonia. Grêmio e Inter se alternaram e viram Caxias e Juventude quebrarem a escrita do Interior. Até o Colorado retomar a série, no início dos anos 2000, no prenúncio da equipe que dominaria o mundo e pintaria a América de vermelho duas vezes. E de 2011 a 2016, logo depois do encerramento das conquistas de fora do Estado, emendou seis Gauchões que começaram com o último título do Estádio Olímpico e terminaram com as primeiras taças do Beira-Rio pós-reforma.

Hepta gremista

E logo após o surpreendente Novo Hamburgo ganhar o Gauchão, apareceu o "Grêmio de Renato" – mesmo que nem sempre tenha sido comandado por Portaluppi. De 2018 até o ano passado, são sete títulos. Cinco deles com a regência do herói de Tóquio. No ano passado, após vencer o Juventude por 3 a 1, na Arena, declarou:

— Agora somos bi hepta. Importante ver pessoas dos anos 1960 aqui, emocionadas, isso mexe com a gente. Não podíamos perder essa oportunidade, não se sabe quando qualquer um de nós estará numa decisão.

Foram quatro anos de espera até que Grêmio e Inter se reencontrassem na decisão. Justamente, na que pode reescrever os livros da história do Gauchão.