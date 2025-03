Como o Grêmio chegou até a final: veja gols, números da campanha e principais momentos

Com seis gols, Braithwaite (C) é peça importante na campanha gremista até aqui. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio chega à final do Gauchão com uma campanha de altos e baixos. Na soma total de pontos, ficou atrás do Juventude, mas venceu a batalha na semifinal.

Estreante no futebol brasileiro, o técnico Gustavo Quinteros tenta ser o nome a levar o clube ao inédito octacampeonato.

Implementando uma nova ideia de jogo, o treinador recebeu diversos jogadores no decorrer da competição. Agora, está na final após seis vitórias, dois empates e duas derrotas, ambas para o Juventude.

O setor ofensivo marcou 23 vezes, o melhor índice da competição. A defesa, que agora conta com Tiago Volpi como goleiro titular, foi vazada seis vezes.

Com muitas contratações até o fim da primeira fase e poupando o time em jogos-chave, nenhum jogador do elenco atuou nas 10 partidas disputadas até aqui.

Confira a seguir a campanha gremista

Brasil de Pelotas 0x0 Grêmio

Nem Braithwaite esteve inspirado em Pelotas. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio arrancou o ano em ritmo lento. Em baixa rotação, Gustavo Quinteros estreou com um empate em 0 a 0 com o Brasil de Pelotas. No jogo, o treinador contou com poucas caras novas em campo.

Grêmio 4x0 Caxias

Monsalve marcou gol e teve boa atuação. Renan Mattos / Agencia RBS

No segundo jogo, Quinteros viu o seu time empilhar gols no 4 a 0 sobre o Caxias. Braithwaite, Pavon, Monsalve e Edenilson construíram o placar da partida disputada na Arena. A única mudança na escalação foi a entrada de Gustavo Martins no lugar de Rodrigo Ely.

Monsoon 0x3 Grêmio

Segunda goleada seguida. Desta vez contra o estreante Monsoon. O nome da vitória por 3 a 0, em Novo Hamburgo, foi Arezo, autor de dois gols. O terceiro foi marcado por André Henrique.

Grêmio 5x0 São Luiz

Cristaldo teve a sua melhor atuação do ano até aqui. Jefferson Botega / Agencia RBS

Terceira goleada na sequência. Contra o São Luiz, o time de Quinteros aplicou 5 a 0, na Arena. Cristaldo foi o destaque do dia, com dois gols. Aravena, Monsalve e Braithwaite fecharam a contagem. Em três partidas, o Grêmio marcou 12 vezes e não sofreu gol.

Juventude 2x0 Grêmio

Ely foi um dos titulares em campo. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de três bons resultados, um tropeço. Com time misto, o Grêmio foi derrotado por 2 a 0 pelo Juventude, no Alfredo Jaconi. Batalla e Jean Carlos fizeram os gols na partida pela quinta rodada do Gauchão.

Grêmio 1x1 Inter

Pavon esteve presente no clássico. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Não foi no Gre-Nal que o time voltou a jogar bem. No clássico, o Grêmio saiu na frente. Porém, cedeu o empate em 1 a 1 para o Inter.

Grêmio 5x0 Pelotas

Gustavo Martins foi no importante na campanha até aqui. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A goleada voltou a aparecer. Diante do Pelotas, Quinteros e seus jogadores comemoram vitória por 5 a 0. Gustavo Martins, Braithwaite, duas vezes, e Pavon, também duas vezes, marcaram os gols do Tricolor.

Ypiranga 0x1 Grêmio

O auxiliar Desábato orientou o time em Erechim. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Sem Quinteros e seus principais jogadores, que ficaram em Porto Alegre treinando para a partida pela Copa do Brasil, o Grêmio venceu o Ypiranga por 1 a 0 na última rodada da primeira fase. O colombiano Monsalve decidiu a partida em lance individual.

Grêmio 2x1 Juventude (ida da semifinal)

Olivera foi decisivo na Copa do Brasil e contra o Juventude. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Braithwaite e Cristian Olivera marcaram os gols gremistas na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, no primeiro jogo da semifinal. A partida disputada na Arena ficou marcada por forte reclamações do Grêmio em relação à arbitragem.

Juventude (2)2x1(3) Grêmio (volta da semi)

Volpi garantiu a classificação nos pênaltis. Duda Fortes / Agência RBS

Foi preciso o sufoco dos pênaltis para ir à final. A classificação estava escapando até Gustavo Martins marcar o gol gremista, aos 51 minutos do segundo tempo, e mudar o placar para 2 a 1, no Alfredo Jaconi — o lance esteve envolto em polêmica envolvendo a arbitragem. Nos pênaltis, brilhou o goleiro Tiago Volpi, que defendeu duas cobranças.