O confronto entre Grêmio x Inter, válido pela partida de ida da final do Gauchão, será às 17h45min deste sábado (8). A partida ocorre na Arena do Grêmio.

O Tricolor chega à decisão após eliminar o Juventude, nos pênaltis, na semifinal. O Grêmio acumula seis vitórias, duas derrotas e dois empates, com 22 gols marcados e seis sofridos no Gauchão.

Já o Colorado passou pelo Caxias na fase anterior. O Inter soma oito vitórias e dois empates. O time de Roger Machado tem 21 gols marcados e cinco sofridos no Estadual.

Escalações para Grêmio x Inter

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi e Villasanti; Cristian Olivera, Monsalve e Pavon; Braithwaite. Técnico: Leandro Desábato (interino).

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Enner Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.

Arbitragem para Grêmio x Inter

Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Bruno Boschilia (Fifa-PR). VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

Grêmio e Inter solicitaram árbitros de fora do RS para as finais do Gauchão.

Onde assistir a Grêmio x Inter

A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.

GZH acompanha o jogo em tempo real

Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play )

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h45min

O Gaúcha Sports Bar exibe a partida.

Como chegam Grêmio e Inter

Grêmio

O Tricolor deve contar com dois reforços importantes para o setor ofensivo no Gre-Nal: os atacantes Francis Amuzu e Aravena. Ambos têm boas perspectivas de estarem à disposição do técnico Gustavo Quinteros e disputam uma vaga na ponta esquerda.

Amuzu está recuperado de lesão e pode ser reforço para o clássico. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Poupado do jogo contra o Juventude por um desconforto muscular, Amuzu não teve constatada lesão nos exames de imagem. Por isso, se as dores passarem, o atleta estará pronto inclusive para começar o clássico.

Já no caso de Aravena, a lesão está cicatrizada, e o atleta já se encontra na transição física, buscando readquirir condicionamento. A perspectiva é de que o atacante esteja disponível.

Outro desfalque confirmado é o do volante Cuéllar, com um edema no adutor da coxa esquerda. Camilo deve ser o titular.

Na casamata, o técnico Gustavo Quinteros cumprirá suspensão pela expulsão diante do Juventude. Sendo assim, o auxiliar Leandro Desábato estará à frente da equipe.

Inter

O Colorado pode ter três jogadores de volta para o clássico Gre-Nal: Alan Patrick, Borré e Wesley. Todos estão fazendo testes, e podem aparecer no clássico.

Alan Patrick deve voltar para o clássico. Ricardo Duarte / Inter

O camisa 10 tem retorno garantido para a primeira finalíssima do Estadual. Alan Patrick vem mostrando boa recuperação da entorse no tornozelo direito.

Já Borré se recupera de um estiramento muscular na coxa direita, e também vem apresentando boa evolução. A situação de Wesley, com lesão muscular grau 2 na coxa esquerda, é a que mais inspira cuidados. O atleta já vem realizando algumas atividades no gramado, mas não tem retorno garantido para o próximo final de semana.

Para finalizar a lista de dúvidas, há Bruno Henrique. O camisa 8 pediu para ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Caxias, por ter sentido um desconforto muscular na coxa esquerda. A tendência, porém, é de que fique à disposição.

Ingressos para Grêmio x Inter

A Arena Porto-Alegrense anunciou na terça-feira (4) as informações sobre a venda dos ingressos para o Gre-Nal 445. O jogo começa a ter entradas comercializadas para os sócios do Grêmio. A partir das 14h desta quinta-feira (6), a venda estará disponível para todos os públicos. Os ingressos serão vendidos exclusivamente no site da Arena até sábado (8), às 18h15min, mediante disponibilidade.

O Inter informou que os ingressos para o setor da torcida colorada estão esgotados.

Valores dos ingressos para o primeiro Gre-Nal. Grêmio / Divulgação

