Ex-Inter, Daniel Carvalho assume cargo de diretor esportivo do Pelotas

Daniel Carvalho é o novo diretor esportivo do Pelotas. O ex-meia revelado pelo Inter já atuava na gestão das categorias de base do clube pelotense e agora assumirá o cargo na equipe profissional.

No cargo, Daniel Carvalho será o elo entre comissão técnica, elenco e diretoria no clube de sua cidade natal.

— Vou tentar ajudar e dar o meu melhor para colaborar com o clube. Torcedor do Pelotas, conte comigo que eu contarei com vocês — disse o novo dirigente do Lobo.