Secretaria de Gestão Urbana de Caxias começa a atuar segunda com desafio de melhorar aspecto da cidade

Roçada será uma das funções da nova secretaria Bruno Todeschini / Agencia RBS

Anunciada na campanha eleitoral de 2024 como solução para os problemas de zeladoria que dominaram a cidade, e reconhecidos até mesmo pelo prefeito Adiló Didomenico (PSDB), a Secretaria de Gestão Urbana começará a funcionar oficialmente na próxima segunda-feira (10) em Caxias do Sul. Desde que foi criada, no início do ano, a pasta se dedicou à formação da equipe e à instalação da estrutura administrativa.

Ao longo da semana, ainda será realizada a mudança para o espaço definitivo na prefeitura (a secretaria funcionava provisoriamente junto à Secretaria do Meio Ambiente) e a incorporação dos últimos servidores que estavam em outras secretarias. O secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, estima que em 30 ou 40 dias a população já consiga perceber mudanças na zeladoria da cidade.

Apesar de permitir uma melhor coordenação das equipes, o que gera mais eficiência, a nova estrutura herda parte das dificuldades enfrentadas pelas pastas anteriormente responsáveis pela zeladoria. A principal delas é a falta de equipes.

A fila de corte e poda de árvores, por exemplo, acumula 1,5 mil pedidos. Uma nova equipe para atuar no serviço deve ser formada nas próximas semanas. Já a roçada deveria ocorrer em toda a cidade a cada 30 dias, o que não acontece atualmente devido aos custos do contrato com a Codeca.

Para vencer os desafios, Weber afirma que novos servidores serão contratados em futuros concursos e que se buscará ampliar a roçada a partir da revisão do contrato com a Codeca, prevista para abril.

Estrutura

A nova secretaria abriga as equipes de gestão da iluminação pública e de tapa-buracos, antes na Secretaria de Obras, e de corte, poda e manutenção de cemitérios, anteriormente na Secretaria do Meio Ambiente. Espaços como o Ecoparque, Jardim Botânico, Mato Sartori e Horto Municipal também estão sob responsabilidade da Gestão Urbana. A nova pasta vai englobar ainda as equipes de manutenção que atuavam na Secretaria de Esporte e Lazer.

Rodrigo Weber diz que a ideia é que as equipes atuem em conjunto para dar um "choque de realidade".

— Quando formos realizar uma ação dentro do Parque dos Macaquinhos, por exemplo, vamos juntar todas as equipes, vamos pegar nossa equipe de manutenção, roçada, poda, pintura, pedreiros e fazer um levantamento. Vamos entrar e refazer tudo o que estiver pendente nessas áreas — disse em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, na sexta-feira.