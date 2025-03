Caxias não é lembrada em participação gaúcha em feira mundial de turismo

Representantes da Secretaria Estadual do Turismo, do Sebrae RS e um grupo de seis empresas embarcam neste domingo (9) para Portugal. O grupo participará da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) , uma das principais feiras do mundo voltadas ao setor, onde o Estado terá um estande.

Entre os dias 12 e 16, o espaço apresentará os atrativos gaúchos e as empresas lançarão quatro roteiros de visitação em todas as regiões. Na Serra, há os roteiros "Serra e Mar" e "Serra, Vinho e Mar". Estão contempladas as cidades de Gramado, Canela, Cambará do Sul, Bento Gonçalves e Pinto Bandeira. A ausência de Caxias do Sul mostra que a maior cidade da Serra ainda tem muito a avançar no turismo.