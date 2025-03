Adiló e vereadores cumprem agenda em Brasília na próxima semana

Adiló esteve no gabinete de Bueno para alinhar as agendas em Brasília Andréia Copini / Divulgação

O prefeito de Caxias, Adiló Didomenico (PSDB), estará em Brasília na próxima semana para tratar de temas relacionados à saúde e transporte. Ele embarca no domingo (9) ao lado do secretário de Planejamento, Marcus Vinicius Caberlon. Na capital federal, ambos se encontrarão com o titular do escritório de representação, Mauro Pereira. O secretário de Trânsito, Elisandro Fiúza, também viajará para outros compromissos.

Na agenda do prefeito, está prevista a entrega do pedido de recurso do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a construção da UPA Zona Sul e uma possível reunião no Ministério da Saúde sobre o assunto. Na área de transportes, estão previstas reuniões na Infraero e na Secretaria de Aviação Civil. Este último encontro contará com a participação de Fiúza. Adiló também se reunirá com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da reforma tributária.

Por conta da agenda em Brasília, Adiló não participará da missão do MobiCaxias para Taiwan. A viagem é para tratar de projetos de cidades inteligentes e contará com a participação do vice-prefeito, Edson Néspolo.

Vereadores também viajam

A viagem dos representantes do Executivo coincide com uma viagem do vereador Rafael Bueno (PDT), com possível participação do presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT). Nesta quinta-feira (6), Adiló esteve no gabinete de Bueno para alinhar as agendas.

Os vereadores devem abordar também questões de saúde, como a habilitação da UPA Central, e projetos para habitação e transportes. O líder do governo, Daniel Santos (Republicanos), também estará em Brasília, mas com uma agenda independente no Congresso.

O prefeito retorna a Caxias na madrugada de quarta-feira (12). Fiúza, assim como os vereadores, ficará até quinta-feira (13).

