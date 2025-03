Possível "ato falho" do presidente da Festa das Colheitas, em Caxias, causa constrangimento com Pepe Vargas 

Durante as saudações antes do discurso no palco, Bertotto chamou o presidente do Legislativo Estadual – um dos Três Poderes gaúchos –, o deputado caxiense Pepe Vargas (PT), como “representante da Assembleia e dos deputados estaduais”. A fala não passou despercebida, dado que, após o ato, as autoridades foram convidadas para prestigiar as inaugurações do Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp e do Museu da Festa da Uva, no Parque de Exposições, e Pepe não compareceu ao local.