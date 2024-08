Belga radicado na Colômbia, o cientista político e administrador Jean Edouard Tromme, consultor internacional em desenvolvimento sustentável, foi um dos painelistas do 1º Simpósio "O Futuro Que Queremos", que ocorreu esta semana no UCS Teatro, organizado pela Fundação Marcopolo. Tromme é o atual diretor de Projetos e Estratégia do Escritório Resiliência da cidade colombiana de Medellín.