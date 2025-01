Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Zodíaco

As voluntárias da Causa Rosa do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul realizam atividades voltadas para a saúde no litoral norte. Iniciam os trabalhos em Capão da Canoa, depois Torres e Tramandaí, e advertem que o câncer mamário não tira férias. Renovando a colaboração com o SESC, o Imama participará do Passaporte para a Saúde, uma das atividades do projeto Estação Verão SESC, que objetiva conscientizar e prevenir os veranistas. O Instituto estará presente em Torres, no dia 18 e em Tramandaí, no dia 15, das 9h às 16h. Já no dia 8 de fevereiro, com a realização exclusiva do Imama, será realizada as atividades em Capão da Canoa. A entidade terá um espaço para orientação a respeito da prevenção e do diagnóstico ágil do câncer de mama.