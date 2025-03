Veja quem brilha na temporada de Carnaval na coluna desta segunda-feira

Guilherme e Marion Martinato com o parceiro de outros carnavais Germano Weirich, orquestraram a tradicional festa do Bloco da Velha, que nessa edição foi toda na “Batucada Brasileira” com abre-alas da Bateria Bloco, do DJ Mono, do grupo Dance Tudo e do ator Davi de Souza

Alegria nunca é demais!

A 13ª edição do Carnaval do Bloco da Velha imprimiu maturidade na organização da maior festa alvissareira do interior do Estado. Os mentores do projeto Germano Weirich e os manos Guilherme e Marion Martinato contabilizam elogios pelo êxito da função de domingo, denominada Batucada Brasileira, no entorno da Maesa, com o apoio de Alan Siqueira e Bruno Vaz. As 1,4 mil pessoas que ocuparam o camarote se deliciaram com o Open Bar, além de uma feijoada completa, sorveteria e bares temáticos em uma tarde de verão escaldante com direito a chuva que refrescou os foliões na avenida da terrinha. O elenco da banda do Bloco, liderada pelo músico Dan Ferretti, foi ao palco para fazer brilhar ao vivo a animadíssima plateia. O talentoso time apresentou ritmos vibrantes e dividiu cena com o DJ Jorge “Mono” de Jesus e com a Bastiana, bem-humorada personagem vivida pelo ator Davi de Souza.