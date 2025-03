Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

A aliança em sintonia pelos comandantes do Bloquinho Ovelha Negra, Lucas Morais, Vinicius Dalzochio, Stefano Ditadi e Bruno Morais, sucesso na edição 2025, que animou o último fim de semana, no Estacionamento do CT Engenharia do Corpo

Ainda na batida do clima festivo nacional, a direção do Shopping Villagio Caxias realizará, sábado, entre 14h e 18h, o Bailinho de Carnaval. O encontro que promete reunir a turma dos petizes com máscaras temáticas, confetes e presentes será cheio de energia.

As presenças jovens no camarote do Bloco da Velha, representadas por Cauã Pereira e Sofia Machado Chies, brincaram a tarde de domingo com altas temperaturas

Irene Marcondes, criadora e linha de frente da Agência de Marketing e Comunicação Empresarial IMC, celebra cinco anos de negócios com parceiros de fôlego. O “Get Together Agência IMC” ela realizará no dia 11, às 18h30min, no Sebastiana. Na ocasião, os representantes das empresas BR Metal, Forma Utilidades, Lubritec, Multiflon, Pisani Plásticos e Postos Rodeio serão homenageadas por Irene, com um troféu personalizado, assinado pelo diretor de criação da IMC, Luan Athayde. A peça representa a conexão e o impacto criativo construído ao longo da trajetória profissional. O encontro social também marcará a apresentação do novo posicionamento da agência e o lançamento da campanha institucional intitulada “Saia do óbvio”.