Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Isabella Verona Lima e Isadora Gallina Verona esbanjando beleza para desfilar o bronzeado da estação em clima de girls night out, na balada do Café de La Musique

B'day

Alan Tomazelli e Gabriel Pretto Broliato investiram na animada cena jovem que Saulo Zanotto promove todas as sextas-feiras no Café de La Musique

Isadora Calixto Argenta e Natália Fagundes, felizes com as conquistas dos diplomas em Medicina Veterinária, em festa de graduação

Percurso

O Cônsul-Geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso realizará, amanhã, a partir das 18h, na sede da Associação Vêneta do Rio Grande do Sul, o evento de abertura das comemorações ao redor dos 150 anos da imigração italiana por aqui. A solenidade contará com a presença do escritor e palestrante caxiense Uili Bergammín Oz que autografará a obra “A Pedra do Mundo”, publicada pela Editora Vitrola, que retrata o tema de forma poética.

Ensolarados, Juliana Piamolini e Leonardo Garcia, domingo, ao sabor do ritmo brasileiro para movimentar corpo e mente no Carnaval 2025

Verbo e conteúdo

A convite da CEO da Güntner Brasil, Lisiane Malfatti, o colunista do jornal Pioneiro, Gilmar Marcílio, fará uma palestra nesta sexta-feira, dia 7, intitulada “Mulheres silenciadas”, na qual abordará temas relacionados às conquistas femininas ao longo da história. Já na próxima terça-feira, Marcílio estará ao lado da médica Fernanda Ronchetti e da psiquiatra Silzá Tramontina, quando participarão de um videocast alusivo ao mês da mulher. Na sequência, o trio discorrerá sobre os impactos da saúde emocional no corpo, em encontro que ocupará a sede do Cremers, em Porto Alegre, com as atenções do presidente da autarquia, o médico Eduardo Neubarth Trindade.