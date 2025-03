Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

A acadêmica de Medicina, Carolina de Moura Padilha, foi com a amiga Luísa Pereira Toigo se divertir no movimento clubber do Café de La Musique

Conscientização

A fonoaudióloga Cíntia Bonfante emprestará voz e conteúdo no Seminário Neurobiologia do Autismo, que ocorrerá, sábado, dia 8, das 9h às 18h30, no UCS Teatro. Ela abordará a palestra intitulada “Transformando Silêncio em Conexão: Como Superar os Desafios da Comunicação no Autismo”. Cíntia defende a rápida tomada de atitude de familiares frente aos atrasos detectados nos marcos científicos de desenvolvimento humano. Integram o time de painelistas os doutores Renata Ferreira, que discorrerá sobre neurodesenvolvimento infantil e sinais de alerta, um olhar profissional e materno; Paulo Liberalesso, que falará sobre “Autismo: diagnóstico e comorbidades”; Franciele Pinheiro com estratégias para aquisição de aprendizagem por meio da ABA; e Patricia Castro e colegas advogadas sobre direitos das pessoas com TEA e PCD. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla.