Tiago Fernando de Azevedo é um empresário inquieto que fortalece o desenvolvimento da Serra Gaúcha

Aos 38 anos, Tiago Fernando de Azevedo construiu uma carreira pautada no empreendedorismo e na inovação. Engenheiro de Materiais por formação, ele se tornou referência no setor industrial e tecnológico, liderando negócios e entidades com um olhar humano e estratégico. Natural de Caxias do Sul, onde também reside, Tiago equilibra sua atuação profissional com a vida familiar ao lado da esposa, Mariana Zamboni, e dos filhos Martin, 5 anos, e Miguel, 3.