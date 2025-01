Ranking: veja as cidades com maior variação no preço do aluguel em 2024

Com alta em patamar cinco vezes acima da inflação geral do país, Porto Alegre é a terceira cidade brasileira com maior variação no preço do aluguel residencial em 2024. O dado faz parte do Índice FipeZAP, divulgado nesta terça-feira (14). No ano passado, a Capital gaúcha anotou alta de 26,33% no valor da locação. Na parte mais alta do ranking, estão Salvador e Campo Grande (veja no gráfico).