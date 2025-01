Pesquisa apresentada em Caxias do Sul revela novo modelo de liderança feminina emergente no Brasil

Estudo foi apresentado no Tannat Wine Bar. William Cabral / Divulgação

Caxias do Sul conheceu nesta terça-feira (14), em primeira mão, a pesquisa inédita O modelo feminino de liderar negócios. Lançado pelo CNEX, uma das empresas do ecossistema Atitus Educação e do MIT Sloan Management Review Brasil, o estudo foi elaborado para identificar os fatores que estão moldando o estilo de liderança das mulheres e os desafios e oportunidades que surgem nas corporações quando mais mulheres ocupam estas posições. O lançamento foi no Tannat Wine Bar.

Leia Mais Vinícola da Serra oferece agendamento por IA para experiências de enoturismo

De acordo com a pesquisa do CNEX, o estilo de liderança feminina é moldado pelas condições específicas vividas pelas mulheres no decorrer de suas carreiras. Dentre os aspectos determinantes, estão desde os obstáculos específicos derivados do protagonismo em duas economias – à do negócio e à do cuidado – até a necessidade de aprendizado, passando por novos caminhos de networking.

— Percebemos que está em construção um modelo de liderança arquetipicamente feminino, baseado no tripé empatia, inovação e colaboração. Seu grande foco está no engajamento e cuidado com o bem-estar dos liderados e na promoção de práticas sustentáveis, que engloba desde diversidade e inclusão interna até o cuidado com comunidades externas — destaca Lara Silbiger, editora executiva da MIT Sloan Management Review Brasil e coordenadora da pesquisa.

Segundo o estudo, equipes lideradas por mulheres têm altos níveis de engajamento e satisfação, resultado de uma liderança centrada nos colaboradores e no desenvolvimento de capital humano. O estilo de liderar pode ser herança de uma trajetória em que mulheres não receberam o reconhecimento e as oportunidades que consideram justas.

Leia Mais Ex-ministro Paulo Guedes estará em Caxias em março para evento de escola de negócios

A pesquisa diz ainda que as mulheres reconhecem os papéis da educação em sua ascensão. Como demonstram ter uma mentalidade de aprendizado contínuo, o uso estratégico de plataformas de aprendizado fortalece a capacidade de navegar mudanças, inclusive tecnológicas, e gerenciar equipes de maneira eficaz.

Estudo foi apresentado no Tannat Wine Bar. William Cabral / Divulgação

Mais um estudo vem aí

O evento em Caxias marcou o início de uma série de encontros que passará também pelas cidades de Joinville (SC), Lucas do Rio Verde (MT) e Passo Fundo (RS) nas próximas semanas. Eles precedem o lançamento das turmas para o programa Delas (Desenvolvimento Executivo de Lideranças e Ascensão Feminina), conduzido pelo CNEX.

Na próxima terça-feira (21), o CNEX e a MIT Sloan Management Review Brasil divulgarão as descobertas de outra pesquisa inédita: As habilidades que quero aprender vs as habilidades que as empresas precisam, que buscou determinar os conhecimentos e capacidades mais procurados pelas pessoas, além de esclarecer se essas habilidades estão ligadas à prosperidade individual e das empresas.