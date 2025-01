Jogadores de rugby julgados por estupro na Argentina são convocados pela França

Hugo Auradou e Oscar Jegou, inocentados em primeira instância de uma acusação de estupro na Argentina, foram convocados pela seleção francesa de rugby nesta quarta-feira (15) para disputar o torneio Six Nations.

Auradou, atleta do Pau, e Jegou, da equipe La Rochelle, ambos com 21 anos, estão entre os 42 jogadores convocados que irão para Marcoussis - sede da seleção francesa de rugby - após os jogos europeus do fim de semana.