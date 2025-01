Em vídeo, veja a praia de Cidreira há 60 anos

Cidreira é um dos balneários mais antigos do litoral gaúcho. No final do século 19, já chegavam veranistas para descansar na praia. Os banhos de mar eram considerados terapêuticos. Emancipada de Tramandaí, Cidreira só virou município em 1988.

A estrada de Porto Alegre a Cidreira, atual ERS-040, ficou pronta em 1958, acelerando o desenvolvimento do balneário. No vídeo acima, veja a praia em 1965. As imagens são do documentário Atlântico Sul KM Zero, da Leopoldis-Som.

Origem do balneário

Os pioneiros chegavam a Cidreira em carretas puxadas por bois. Saindo de Porto Alegre, o trajeto mais curto era pelos campos de Viamão. Famílias ricas passavam uma temporada na praia.

Em fevereiro de 1892, um levantamento publicado no jornal A Federação apontou a presença de 46 ranchos, ocupados por 112 homens, 126 mulheres, 131 crianças e 90 criados. As casas eram construídas com palha de tiririca, planta abundante nas lagoas.

Em 1894, Manuel Euphrasio comunicou na imprensa de Porto Alegre a reabertura de seu hotel. Outro empresário que oferecia temporada de banhos em Cidreira era Francisco Funchal. No final de 1900, publicou propaganda do Grande Hotel Funchal, que reabriria reformado a partir de janeiro de 1901, com "quartos e ótima comida".

A Empreza Bello, Carvalho, Funchal & Cia fazia o transporte nas diligências, carroças puxadas por cavalos. No verão de 1901, a saída de Porto Alegre ocorria todas as terças-feiras, às 15h.

Mais tarde, o Vapor Montenegro oferecia viagem da Capital até Palmares do Sul. O percurso era completado em carroças até Cidreira. Em 1916, o barco partia de Porto Alegre quinta-feira, às 23h, chegando a Palmares na manhã de sexta e, de tarde, à praia. As famílias ficavam pelo menos uma semana no litoral.

Na década de 1910, também começaram a aparecer os primeiros automóveis na beira da praia. No verão de 1913, empresário Luiz Vitale deu início a uma linha de Porto Alegre para Tramandaí e Cidreira. Os hotéis ficaram melhores. Casas de madeira já aparecem em fotos antes de 1920.