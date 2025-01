Marco Rubio diz que China trapaceou para se tornar superpotência

Rubio está sendo sabatinado por seus colegas senadores nesta quarta-feira (15) em uma audiência para sua confirmação no cargo, a qual deve ocorrer sem contratempos. Sendo aprovado, ele vai se tornar o primeiro latino a comandar o Departamento de Estado americano.

Defendeu, ao contrário, o lema de Trump "America First" (EUA em primeiro).

"A ordem global do pós-guerra não só está obsoleta, como agora é uma arma usada contra nós", disse ele durante um discurso interrompido várias vezes por manifestantes.

"Recebemos o Partido Comunista Chinês nesta ordem mundial. E eles se aproveitaram de todos os benefícios. Mas ignoraram todas as suas obrigações e responsabilidades", acrescentou.

"Eles mentiram, enganaram, hackearam e roubaram para alcançar o status de superpotência global, à nossa custa", afirmou o republicano, que também atacou Rússia, Irã e Coreia do Norte.

"Enquanto os Estados Unidos continuaram priorizando a 'ordem global' acima de nossos interesses nacionais fundamentais com muita frequência, outras nações seguiram agindo como os países sempre agiram e sempre farão", com base no "que mais os beneficia", afirmou Rubio.