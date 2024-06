Equipes da prefeitura de Caxias do Sul fizeram uma avaliação em Galópolis nesta segunda-feira (17), para verificar se houve danos ou novas movimentações de terra nas encostas. Após a chuva, pelo menos 30 famílias foram orientadas a sair da região durante o final de semana. Na avaliação, as equipes analisaram a situação da BR-116, mas o trecho permanece bloqueado desde o domingo (16). Segundo a prefeitura, os alertas e orientações para evacuação na região devem se tornar comuns no caso de chuva forte.