Uma comunidade vivendo pela metade. Em Galópolis, o bairro de Caxias do Sul mais impactado pelos estragos da chuva, e com sete mortes confirmadas devido aos deslizamentos de terra que atingiram o local, quase 50% da população precisou deixar suas casas em função do risco de novos desmoronamentos. De 450 famílias que moram na zona urbana da comunidade, 220 saíram e aguardam pela liberação da prefeitura para retornarem.