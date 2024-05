Um avião do cantor Gusttavo Lima aterrissou, no final da tarde desta segunda-feira (6), no Aeroporto Hugo Cantergiani em Caxias do Sul com doações para pessoas afetadas pela chuva que atinge o Rio Grande do Sul. O artista entrou em contato com a administração do aeroporto para saber quais tipos de donativos poderiam ser entregues.