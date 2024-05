Desde a manhã desta segunda-feira (6), aviões e helicópteros de diferentes lugares do país estão aterrissando no Aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, com doações para vítimas da chuva que atinge o Rio Grande do Sul. Somente pela manhã, cerca de 20 aeronaves pousaram no local e, para a tarde desta segunda, são esperados para as 16h um avião do cantor Gusttavo Lima, também com insumos, e para as 17h30min um avião de cargas da Gol, com cerca de seis toneladas de doações.