A atenção prioritária do Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul segue no bairro Galópolis, depois que a comunidade teve cinco mortes registradas em função de deslizamentos de terra causados pela chuva que atingiu a cidade desde a semana passada. Outras três pessoas ainda permanecem desaparecidas até a noite deste domingo (5). Até o momento, foram localizados os corpos de três homens e duas mulheres. Leandro Fortes Carvalho, de 52 anos, foi a única vítima oficialmente identificada.



O comandante do 5° Batalhão de Bombeiro Militar, tenente-coronel Márcio Müller Batista, garante que as buscas no local estão mantidas com o efetivo de 26 soldados. O segundo foco da operação em Galópolis, de resgate de pessoas em áreas de risco que também registraram deslizamentos, resultou na retirada de mais 20 famílias no domingo (5). Com isso, 220 já foram evacuadas.