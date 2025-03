Cerca de oito mil veículos devem passar pela Rota do Sol neste sábado entre a Serra e o Litoral

O sábado (1) começa movimentado na Rota do Sol . Por volta das 7h, o fluxo de veículos saindo de Caxias do Sul em direção ao Litoral Norte era de 24 automóveis por minuto - a capacidade da RS-453 é de 30 por minuto. A projeção para o dia é de oito mil veículos.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), de quinta (27) até a meia-noite de sábado, cerca de 12 mil veículos haviam feito o deslocamento rumo as praias . Conforme o órgão, o número ficou um pouco abaixo do projetado inicialmente.

Até terça (4), o CRBM espera que 47 mil veículos utilizem a Rota do Sol na ligação entre as duas regiões.

Vale lembrar que Operação Golfinho foi prorrogada até o próximo dia 12, em virtude do Carnaval ser em março. Assim, policiais atuam na rodovia, em um posto na localidade de Tainhas, em São Francisco de Paula. As ações planejadas pelo CRBM têm como objetivo ampliar a segurança nas rodovias, com atenção especial à Rota do Sol.