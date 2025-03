Após terreno abaixo da BR-116 ceder, contenção é feita com tijolos e preocupa moradores de Galópolis, em Caxias do Sul

Situação fica nas proximidades do antigo cartório, que foi destruído pela chuva de maio de 2024.

Vídeos e fotos que circularam nas redes sociais nesta semana chamaram a atenção para um trecho da BR-116, em Galópolis, bairro de Caxias do Sul. Pelas imagens, era possível ver um buraco que se formou abaixo da rodovia federal, no sentido bairro-Centro, nas proximidades do antigo cartório, que foi destruído pela chuva de maio de 2024.