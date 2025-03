Primeira quinzena de março será de calorão na Serra

No dia 10 de fevereiro, o termômetro digital localizado no Largo da prefeitura, marcou 35°C. Porthus Junior / Agencia RBS

Março deve repetir o calorão registrado em fevereiro na Serra, especialmente na primeira quinzena. A previsão é de alívio significativo apenas próximo ao início do outono, no dia 20 de março, quando deve haver maior presença de chuva. Por enquanto, o Estado está sob influência de uma nova onda de calor e terá dias de altas temperaturas.

Conforme mapas divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem ficar próximos aos 40ºC nos próximos dias, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, nos vales do Rio Pardo e do Taquari, e também na faixa central, norte e todo o oeste do território gaúcho.

De acordo com o meteorologista da Climatempo Guilherme Borges, o comum é a temperatura na Serra variar de 25ºC e 27ºC neste período. Porém, a previsão é de calor intenso, entre 3ºC e 5ºC além do esperado para essa época do ano.

A quantidade de chuva na região deve fechar próxima à média esperada no mês: entre 140mm e 180mm. O final do mês pode ter, em algum momento, uma quebra do atual bloqueio atmosférico, o que poderá provocar temporais localizados.

Como foi fevereiro

O Rio Grande do Sul, de maneira geral, teve um mês muito quente, com temperaturas que ficaram acima da média na maioria das regiões. Em relação à chuva, a irregularidade foi bastante presente. A temperatura máxima média da maioria das cidades ficou bem elevada. Isso se deve à intensa atuação das massas de ar quente sobre o estado.

Em alguns momentos, as temperaturas ultrapassaram os 40°C, com destaque para Quaraí, que registrou 43,8°C. Outras cidades também atingiram marcas próximas dos 40°C.

No dia 4 de fevereiro, a estação meteorológica do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias, marcou 32°C, superando os 31,6°C registrados no dia 23 de janeiro. No dia 10, o termômetro digital localizado no Largo da prefeitura, marcou 35°C.

Conforme a Climatempo, em Bento Gonçalves, a máxima no mês passado foi de 34.3°C; em Cambará do Sul, a máxima chegou a 32.8°C, parecida com a de Canela, que foi de 32.4°C; em Vacaria, os termômetros bateram nos 31.2°C. As mínimas nessas cidades ficaram entre 16.4°C e 19.7°C

A chuva ficou abaixo da média na maioria dos municípios do Estado justamente pela forte presença de massas quentes que desfavorecem a formação de nuvens de chuva.