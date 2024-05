Passada a semana de chuva mais intensa, a atenção se volta para a limpeza e a reconstrução de regiões afetadas por deslizamentos de encostas na Serra Gaúcha, à medida que os resgates vão sendo concluídos. Além das casas de centenas de famílias que tiveram que deixar tudo para trás, as rodovias estaduais e federais — rotas importantes para chegada e saída de cargas com abastecimento e suprimentos, além da própria ligação de uma região com outra — foram severamente impactadas.