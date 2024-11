A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets aprovou, nesta terça-feira (26), a convocação do cantor sertanejo Gusttavo Lima e o convite para o influenciador digital Felipe Neto para que eles expliquem a relação com empresas de apostas esportivas online, as chamadas bets. Enquanto Lima é obrigado a comparecer por ter sido convocado, Felipe Neto pode decidir se comparece ou não, já que foi apenas convidado.