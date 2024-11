Unanimidade

STF confirma liminar que proíbe uso de Bolsa Família em bets

Estudo do Banco Central mostrou que, em agosto, beneficiários do programa social gastaram R$ 3 bilhões com apostas online. Decisão também impede que publicidade do setor tenha crianças e adolescentes como alvos

