Quem poderá resgatar todo o saldo retido no FGTS pelo saque-aniversário

A liberação do saldo será paga pela Caixa Econômica Federal em duas etapas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Dos 12,1 milhões de trabalhadores demitidos de 2020 até a última sexta-feira (28), quando foi publicada a medida provisória da liberação para quem tem saque-aniversário, apenas 2,5 milhões têm direito ao saldo integral dos depósitos feitos pelos antigos empregadores no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Os 9,6 milhões restantes poderão fazer um resgate parcial, pois fizeram empréstimos com bancos para antecipar o saque-aniversário. O Ministério do Trabalho retém a quantia antecipada pelo trabalhador, até que a dívida seja paga. Lembrando que sempre há incidência de juro sobre este dinheiro emprestado pelas instituições financeiras.

A liberação do saldo do FGTS de agora será paga pela Caixa Econômica Federal em duas etapas: uma em março, começando nesta quinta-feira (6), e outra em 17 junho. Quem cadastrou a conta bancária no aplicativo FGTS, cerca de 85% do público-alvo, receberá independentemente do mês de nascimento. Os demais terão que aguardar o escalonamento (veja no final da coluna).

Veja a entrevista do superintendente da Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Sul, Renato Scalabrin, ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, sobre esse assunto:

Como saber quanto o trabalhador irá receber?

Consultar o extrato de suas contas do FGTS no aplicativo. Os valores liberados têm os códigos SAQUE DEP 50S ou SAQUE DEP 50A.

Como o trabalhador pode sacar?

Os valores serão creditados automaticamente na conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Caso não a tenha, deve procurar os canais de atendimento da Caixa com documentos pessoais.

Como o trabalhador que não está cadastrado no aplicativo da Caixa pode receber o dinheiro e quais os documentos?

Podem ser sacados com cartão cidadão e senha em lotéricas e terminais de caixa eletrônico do banco. Caso não tenha o cartão cidadão, é preciso ir a uma agência da Caixa com documento pessoal e carteira de trabalho para sacar o valor. Regras por valores:

Saques de até R$ 1,5 mil: pode sacar no caixa eletrônico de agência da Caixa com a senha cidadão

Saques de até R$ 3 mil: pode sacar com cartão e senha nas lotéricas ou caixas eletrônicos

Saques acima de R$ 3 mil (segunda etapa de pagamentos: procurar uma agência da Caixa com documentos de identificação pessoal e carteira de trabalho.

Calendário

Valores até R$ 3 mil

6 de março: nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS;

7 de março: nascidos em maio, junho, julho e agosto;

10 de março: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Valores acima de R$ 3 mil

Diferença entre os R$ 3 mil sacados em março e o restante do saldo bloqueado;

17 de junho: nascidos janeiro, fevereiro, março e abril e nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS;

18 de junho: nascidos em maio, junho, julho e agosto;

20 de junho: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: por que o dólar está caindo

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.