STF promove audiência pública sobre mercado de apostas online

Reunião foi convocada pelo ministro Luiz Fux, relator do processo de regulamentação, e deve ouvir entidades do setor econômico e órgãos do governo. A partir das informações coletadas, projeto seguirá para julgamento

