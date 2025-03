Café moído tem alta de 18,69% entre dezembro e janeiro em Caxias do Sul

Produto para fazer a bebida está com preço médio de R$ 22,97. Porthus Junior / Agencia RBS

O café moído apresentou a maior alta na cesta básica entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, com 18,69% de aumento. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Já o custo da cesta no maior município da Serra teve elevação de 0,58%, passando de R$ 1.500,58 para R$ 1.509,35.

Como explica o levantamento, geralmente janeiro apresenta uma alta nos preços por um efeito sazonal.

Tratando apenas dos alimentos que compõem a cesta básica, a alta foi de 1,06%. Assim, passou de R$ 1.254,25 para R$ 1.267,57.

A pesquisa aponta que, dos 47 produtos que compõem a cesta, 16 aumentaram de preço em janeiro, representando 34,04% dos produtos. Entre eles, o café moído, que passou de um preço médio de R$ 19,35 para R$ 22,97 de um mês para o outro. A referência é uma porção de 500 gramas.

Outros aumentos foram do café solúvel, com 12,91%, a maçã nacional, com 12,83%, e o pão caseiro, com 9,17%. Confira abaixo os produtos com os maiores aumentos no período e aqueles que tiveram redução nos preços:

Altas na cesta básica

Café moído (500 gramas)

Dezembro/24: R$ 19,35

Janeiro/25: R$ 22,97

Alta de 18,69%

Café Solúvel (100 gramas)

Dezembro/24: R$ 18,95

Janeiro/25: R$ 21,40

Alta de 12,91%

Maçã nacional (um quilo)

Dezembro/24: R$ 12,58

Janeiro/25: R$ 14,19

Alta de 12,83%

Cerveja (600 ml)

Dezembro/24: R$ 8,82

Janeiro/25: R$ 9,86

Alta de 11,77%

Pão caseiro (um quilo)

Dezembro/24: R$ 18,14

Janeiro/25: R$ 19,80

Alta de 9,17%

Reduções na cesta básica

Cebola (um quilo)

Dezembro/24: R$ 3,72

Janeiro/25: R$ 2,83

Queda de 23,82%

Coxa de frango (um quilo)

Dezembro/24: R$ 13,76

Janeiro/25: R$ 11,90

Queda de 13,47%

Sabonete (90 gramas)

Dezembro/24: R$ 2,60

Janeiro/25: R$ 2,26

Queda de 13,23%

Erva para Chimarrão (um quilo)

Dezembro/24: R$ 12,42

Janeiro/25: R$ 10,84

Queda de 12,74%

Mamão (um quilo)

Dezembro/24: R$ 9,48

Janeiro/25: 8,46

Queda de 10,74%

Índice de Preços ao Consumidor