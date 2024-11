Definidos presidente, vice-presidente e relatoria, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará as chamadas bets, jogos de apostas online, teve, nesta terça-feira (12), a primeira reunião. De acordo com o presidente da CPI das Bets, Dr. Hiran (PP-RR), cerca de cem requerimentos foram apresentados pelos senadores, logo no início dos trabalhos.