Bolsonaro leva Michelle ao aeroporto e chora por ter sido impedido de ir à posse de Trump

Impedido de sair do país , o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no aeroporto de Brasília neste sábado (18) para acompanhar a esposa, Michelle Bolsonaro, que embarca para Washington para participar da cerimônia de posse de Donald Trump, na segunda-feira (20) .

— Obviamente seria muito bom a minha ida lá. O presidente Trump gostaria muito, tanto é que ele me convidou . Estou chateado, abalado ainda, mas eu enfrento uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa.

Na decisão em que rejeitou o pedido de Bolsonaro para viajar para a posse de Trump, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ressaltou que há possibilidade de "tentativa de evasão" de Bolsonaro "para se furtar à aplicação da lei penal". O ministro ainda destacou que Bolsonaro vem defendendo a fuga do pais e o asilo no Exterior para os diversos condenados pelos atos golpistas.