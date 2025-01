Quando será a posse de Trump? Saiba data, horário e onde assistir 

O dia da posse presidencial nos Estados Unidos, o Inaugaration Day (Dia da Inauguração, em português), é um evento cívico-militar que marca o início de um novo mandato no governo americano.

Tradicionalmente, a solenidade ocorre no dia 20 de janeiro , por volta do meio-dia (horário de Brasília).

Quando será a posse de Donald Trump

O evento é realizado no Capitólio , o Congresso Nacional americano, onde o presidente eleito recita o juramento presidencial perante os juízes da Suprema Corte:

"Juro solenemente que executarei fielmente o cargo de Presidente dos Estados Unidos e, com o melhor de minha capacidade, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos".

Após o rito de passagem, o novo presidente faz o primeiro discurso oficial e participa de um desfile na Avenida Pensilvânia, em um trajeto que liga o Capitólio à Casa Branca , local onde o chefe do executivo mora e trabalha durante os quatro anos de mandato.

A cerimônia é considerada um dos eventos mais importantes das eleições americanas, marcando a transição entre os governos. Além disso, o evento conta com a participação de artistas convidados pelo presidente. O público em geral pode prestigiar o evento adquirindo ingressos no site do congresso dos Estados Unidos.