Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita recurso e TikTok pode ser banido a partir de domingo

Implementação do banimento ficará a cargo do governo Trump.

A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou o recurso e decidiu, na manhã desta sexta-feira (17), que a lei que visa bloquear o funcionamento do TikTok no país pode ser implementada a partir de domingo (19).

A lei, aprovada no ano passado pelo Congresso americano e sancionada por Joe Biden, determina que a operação da rede social nos Estados Unidos deve ser vendida até o dia 19 por um comprador americano ou será proibida de funcionar.

A deliberação rejeita o argumento da plataforma de que a ação seria inconstitucional . O TikTok havia entrado com um recurso que acusava a lei de violar a Primeira Emenda da Constituição americana , que rege os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos.

"Não há dúvida de que, para mais de 170 milhões de americanos, o TikTok oferece uma importante via de autoexpressão, uma ferramenta de participação e uma forma de construir uma comunidade", disseram os juízes em sua decisão desta sexta-feira.

"Mas o Congresso determinou que a transferência é necessária para tratar de suas preocupações de segurança nacional bem fundamentadas sobre as práticas de coleta de dados do TikTok e seu relacionamento com um adversário estrangeiro", concluíram.