Governo federal e Banco Central irão monitorar endividamento dos brasileiros com apostas

Preocupado com o que considera uma "pandemia" de apostas online, o Ministério da Fazenda está elaborando junto ao Banco Central (BC) um mecanismo para monitorar o endividamento das famílias brasileiras com as “bets” e outros tipos de jogos. A partir da regulamentação do setor, que entra em vigor integralmente no ano que vem, o governo quer ter dados precisos sobre o comprometimento da renda dos brasileiros com apostas. Além disso, também discute iniciativas na área de saúde.