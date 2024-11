Novas revelações da PF mostram estreita relação de integrantes do governo Bolsonaro no plano golpista

Os detalhes divulgados nesta terça-feira (19) sobre o golpe de Estado que era planejado após a eleição do presidente Lula, em 2022, mostram que membros da cúpula do governo de Jair Bolsonaro participaram das tratativas. Além do general Mario Fernandes, então secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, as conversas teriam começado na residência do general Braga Netto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa em seu governo.