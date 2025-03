Programa de crédito consignado é positivo, mas gera risco de endividamento

Celebrado pelo governo como um programa transformador, a linha de consignado “Crédito do Trabalhador” deve oferecer empréstimos bem mais baratos para funcionários da iniciativa privada, mas também gera risco de elevar o endividamento da população. Ao lançar a medida, o presidente Lula alertou sobre a importância de os trabalhadores utilizarem o crédito com consciência, priorizando a compra de bens duráveis ou substituindo dívidas mais caras.

A concorrência entre os bancos deve estimular o mercado a oferecer taxas mais atrativas. O Ministério da Fazenda estima que as taxas de juros que hoje são pagas em empréstimos pessoais possam ser reduzidas em mais de 50% no consignado. A portabilidade das dívidas , portanto, tem potencial de gerar benefícios.

Assim como no INSS, haverá limite de comprometimento de até 35% da renda. Pelo sistema, o trabalhador poderá usar como garantia até 10% do saldo no FGTS e 100% da multa rescisória em caso de demissão.

Outro ponto que ainda desperta atenção do governo é a complexidade do programa, considerado bem mais difícil de operacionalizar do que os consignados do INSS ou dos servidores públicos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que a medida será aperfeiçoada ao longo do tempo, e que a estabilidade de cada empresa poderá influenciar na análise do risco de crédito feita pelos bancos.