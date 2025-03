Lula busca ganhar tempo e mostrar a mão do governo em eventual queda no preço dos alimentos

Lula não quis fazer o anúncio das medidas pessoalmente. Como forma de reduzir resistências, delegou ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Além de ter proximidade com empresários e o setor do agronegócio, ele acumula o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). É claro que, se houver queda relevante de preços nos próximos meses, Lula não se furtará de exaltar o papel exercido por seu governo.