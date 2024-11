Planos de integrantes das Forças Especiais incluíam enforcar Moraes num blindado e envenenar Lula

Uma intensa troca de mensagens em grupos que planejavam um golpe de Estado entre a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a posse dele, em janeiro de 2023, é a base das investigações que levaram à prisão de quatro militares e um policial federal na manhã desta terça-feira (19). Entre as cogitações do grupo estava enforcar o ministro Alexandre de Moraes (do Supremo Tribunal Federal) e envenenar Lula, além de assassinar o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).