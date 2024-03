Áudios recuperados pela Polícia Federal (PF) mostram que oficiais do Exército da ativa e da reserva, apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro (PL), tinham dia certo para prender o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Com isso, tentariam impedir a posse do vitorioso nas eleições presidenciais de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A prisão ocorreria em 18 de dezembro, conforme conversas gravadas pelo aplicativo WhatsApp.