Está nas mãos do Congresso pôr um freio no rombo bilionário da previdência dos militares

Projeto do governo que propõe idade mínima na previdência militar está sob análise do Congresso. Joédson Alves / Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está certo em cobrar publicamente o compromisso de parlamentares com a reforma da previdência dos militares. O déficit do regime cresce a galope, tanto pela inércia do Congresso quanto pelas benevolências que o governo Jair Bolsonaro concedeu à caserna. Mas esse não é um problema do governo anterior, do atual ou do próximo. É um problema do Brasil, que precisa equilibrar urgentemente suas receitas e despesas.

Não é novidade para ninguém a importância do pagamento de aposentadorias no saldo do Tesouro. Mas os dados divulgados pelo jornal O Globo no último final de semana desnudam o abismo que há entre cada um dos regimes.

A publicação mostra que o repasse do orçamento para cada beneficiário do regime previdenciário das Forças Armadas é 18,6 vezes o custo individual de cada aposentado ou pensionista do INSS.

Em relação aos servidores civis federais, o valor dos militares é o dobro. O sistema de proteção das Forças Armadas registrou déficit de R$ 50,88 bilhões em 2024.

É evidente que as Forças Armadas são imprescindíveis para o país e que o governo precisa investir cada vez mais na qualificação de seus quadros. Reduzir o rombo previdenciário é algo que poderia ser revertido até mesmo em investimentos para a própria Defesa.

Até agora, não se vê qualquer disposição do Congresso em avançar com o projeto do governo que propõe idade mínima e outras mudanças na previdência militar. A proposta, aliás, não trata com profundidade de outras distorções da carreira, que poderiam ser levantadas pelos deputados e senadores.