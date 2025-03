Os recados na posse dos novos ministros de Lula

Posse de Padilha e Gleise lotou o palácio do Planalto. Montagem com fotos Ricardo Stuckert / PR

A cerimônia de posse dos ministros Alexandre Padilha (Saúde) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), nesta segunda-feira (10), lotou o Palácio do Planalto, foi prestigiada por lideranças do centrão e deu o tom da ofensiva política que o governo adotará para reverter a queda de popularidade, além de se fortalecer para 2026.

Apesar da fritura política que sofreu, a ministra Nísia Trindade aceitou participar da cerimônia. Com grandeza, listou suas ações à frente da pasta e foi muito aplaudida por gestores e trabalhadores da Saúde que acompanhavam o evento. Disse ter enfrentado uma campanha sistemática de ataques misóginos durante sua gestão.

Na sequência, Padilha demonstrou exatamente o que Lula espera com a troca. O novo ministro atiçou a militância, fez comparações com o governo de Jair Bolsonaro e garantiu que reduzirá a fila do SUS para consultas com especialistas.

Embora tenha confiado uma nova missão a Padilha, Lula não estava satisfeito com o desempenho dele na SRI (Secretaria de Relações Institucionais). A escolha de Gleisi foi criticada por lideranças do centrão, mas Lula está convicto de que ela dará conta de construir alianças para a sequência do governo e para as eleições do ano que vem.

Ao menos no discurso inicial, a ministra deixou de lado o tom mais combativo que marcou sua passagem pelo comando do PT, prometeu ser franca e direta com o Congresso e trabalhar como linha auxiliar dos demais ministérios, citando nominalmente o titular da Fazenda, Fernando Haddad, com quem possui claras divergências.

— A política exige coragem na disputa e grandeza na mediação. É um exercício de coerência e compromisso com valores. Devemos fazer política para somar, reconhecendo as diferenças, respeitando adversários, construindo alianças, cumprindo acordos — discursou Gleisi.

Na plateia, lideranças de partidos que têm espaço na Esplanada, mas internamente estão divididos sobre apoiar o governo, prestigiaram o evento. Com atuação discreta, observaram as promessas da nova ministra, e saíram com expectativa de uma mudança na relação com o governo.